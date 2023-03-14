ОПЕК: Нефтяные запасы в ОЭСР выросли на 34,9 млн баррелей в январе

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе выросли к декабрю на 34,9 млн баррелей, но были на 75 млн баррелей ниже средних пятилетних значений и на 124 млн баррелей ниже средне

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе выросли к декабрю на 34,9 млн баррелей, но были на 75 млн баррелей ниже средних пятилетних значений и на 124 млн баррелей ниже среднего показателя в 2015-2019 годах.

Как передает Report, об этом говорится в мартовском докладе ОПЕК.

"Запасы составили 2,802 млрд баррелей, что на 147 млн баррелей больше, чем за аналогичный период предыдущего года, но на 75 млн баррелей ниже среднего пятилетнего значения и на 124 млн баррелей ниже среднего уровня 2015-2019 годов", - говорится в докладе.

Уточняется, что в январе запасы нефти в ОЭСР составили 1,372 млрд баррелей, а нефтепродуктов - 1,43 млрд.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.