О нас
Report Georgia
Аудио новости

Оглашена дата проведения первой в 2021 году министерской встречи ОПЕК+

Оглашена дата проведения первой в 2021 году министерской встречи ОПЕК+ План по увеличению добычи нефти на следующий месяц подтвержден в объеме 500 тыс. баррелей в сутки
Энергетика
7 декабря 2020 г. 14:27
Оглашена дата проведения первой в 2021 году министерской встречи ОПЕК+

Министерская встреча ОПЕК+ состоится 4 января 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее министры ОПЕК+ договорились проводить заседания альянса ежемесячно, чтобы подтверждать план по увеличению добычи нефти на следующий месяц в объеме 500 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, что историческое соглашение, достигнутое на 10-м заседании министров стран ОПЕК + 12 апреля, предусматривало смягчение обязательств на 1,9 млн баррелей с января 2021 года до конца апреля 2022 года, то есть ожидалось общее сокращение добычи сырой нефти на 5,8 миллиона баррелей в день.

Таким образом, в январе следующего года страны ОПЕК уменьшат суточную добычу нефти на 4,564 миллиона баррелей, а страны, не входящие в ОПЕК, на 2,636 млн баррелей. Согласно новой "Декларации о сотрудничестве", в январе 2021 года обязательство Азербайджана составит 123 тысячи баррелей. Другими словами, в январе Азербайджан должен увеличить суточную добычу нефти на 8 тыс. баррелей и сохранить добычу на уровне 595 тыс. баррелей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке OPEC+ Nazirlər Monitorinq Komitəsinin gələn il ilk iclasının tarixi açıqlandı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
ФотоМать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
3 декабря 2020 г. 12:05
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
2 декабря 2020 г. 17:18
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
2 декабря 2020 г. 11:42
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
2 декабря 2020 г. 10:21
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
30 ноября 2020 г. 17:52
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi