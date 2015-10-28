​Официальное открытие порта Petlim состоится весной

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Официальное открытие контейнерного порта Petlim, строительство которого осуществляется дочерней компанией Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Turkey на полуострове Petkim в регионе Алиага турецкого города Измир, состоится весной следующего года. Как сообщает Report, об этом заявил генеральный исполнительный директор SOCAR Turkey Кянан Явуз на собрании измирского отдела Морской торговой палаты.

Он отметил, что на церемонии открытия примут участие президенты Азербайджана и Турции.

Как сообщил К.Явуз, порт Petlim соответствует самым высоким стандартам.

Коснувшись проектов SOCAR в Турции, генеральный исполнительный директор подчеркнул, что после приобретения в 2008 году нефтехимического холдинга Petkim SOCAR стал самым крупным инвестором в истории Турции.

К.Явуз проинформировал о нефтеперерабатывающем заводе Star стоимостью 6 млрд. долларов, отметив, что на заводе выполнено 35% работ: "Это первый проект нефтеперерабатывающего завода после завода "Алиага" в 1975 году. Спустя 40 лет в эту сферу вновь инвестируют. Инвестиционные вложения в объеме 2,4 млрд. долларов осуществляются за счет внутренних финансовых источников. Это очень важный проект, который усилит конкурентоспособность Petkim. Реализация проекта идет ускоренными темпами. Завод Star начнет производство в марте 2018 года".

Коснувшись проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP), предусматривающего поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз", К.Явуз отметил, что это самый крупный энергопроект в истории Турции, благодаря которому снизится энергозависимость Турции и будут обеспечены потребности страны в природном газе.