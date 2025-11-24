Минэнерго объявило объемы добычи на месторождении "Умид"
Энергетика
- 24 ноября, 2025
- 15:29
С месторождения "Умид" в азербайджанском секторе Каспийского моря за весь период с момента ввода в эксплуатацию и к 1 ноября 2025 года добыто около 12,7 млрд кубометров газа и 1,9 млн тонн конденсата.
Как сообщили Report в Минэнерго, среднесуточная добыча на месторождении составляет порядка 7 млн кубометров газа и около 0,8 тыс. тонн конденсата.
"Умид" - первое газоконденсатное месторождение, открытое в период независимости Азербайджана. Оно было обнаружено 24 ноября 2010 года и введено в эксплуатацию в 2012-м.
По предварительным оценкам, его запасы составляют 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата.
Последние новости
16:35
Индонезия планирует получить $360 млн от экспортных пошлин на золотоДругие страны
16:31
Канцлер ФРГ: Мир в Украине не наступит в одночасьеДругие страны
16:30
Какао-бобы подешевели до минимума с февраля 2024 годаФинансы
16:26
Путин и Эрдоган обсудили по телефону украинское урегулированиеВ регионе
16:24
Потребителям Азербайджана вернули более 300 тыс. манатов из-за недобросовестного ценообразованияБизнес
16:23
Фото
Рамин Мамедов посетил Церковь Архангела Михаила в БакуРелигия
16:17
Азербайджан и Словакия обсудили углубление политического диалогаВнешняя политика
16:00
BP представила новую цифровую платформу для изучения английского языкаНаука и образование
15:55