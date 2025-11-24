Минэнерго объявило объемы добычи на месторождении "Умид"

С месторождения "Умид" в азербайджанском секторе Каспийского моря за весь период с момента ввода в эксплуатацию и к 1 ноября 2025 года добыто около 12,7 млрд кубометров газа и 1,9 млн тонн конденсата.

Как сообщили Report в Минэнерго, среднесуточная добыча на месторождении составляет порядка 7 млн кубометров газа и около 0,8 тыс. тонн конденсата.

"Умид" - первое газоконденсатное месторождение, открытое в период независимости Азербайджана. Оно было обнаружено 24 ноября 2010 года и введено в эксплуатацию в 2012-м.

По предварительным оценкам, его запасы составляют 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата.