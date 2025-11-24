İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    "Ümid" yatağından hasil edilən qaz və kondensatın həcmi açıqlanıb

    Energetika
    • 24 noyabr, 2025
    • 15:11
    Ümid yatağından hasil edilən qaz və kondensatın həcmi açıqlanıb

    İstismara verildiyi dövrdən bu ilin noyabrın 1-dək Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Ümid" yatağından təqribən 12,7 milyard kubmetr qaz və 1,9 milyon ton kondensat hasil edilib.

    Bu barədə "Report"a Energetika Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yataqdan sutkada orta hesabla hasilat 7 milyon kubmetrə yaxın qaz və 0,8 min ton kondensat təşkil edilr.

    Xatırladaq ki, "Ümid" yatağının kəşfindən 15 il ötür. "Ümid" yatağı Azərbaycanın müstəqillik dövründə kəşf edilən ilk qaz-kondensat yatağıdır. "Ümid" adını doğruldaraq Azərbaycanın enerji̇ təhlükəsizliyinə güc qatmağa davam edir.

    Qeyd edək ki, 2010-cu il 24 noyabr tarixində "Ümid" yatağı kəşf edilib. Bu yataq Azərbaycanın müstəqillik dövründə kəşf edilmiş ilk qaz-kondensat yatağıdır. Yataq 2012-ci ildə istismara verilib. İlkin hesablamalara görə, Xəzər dənizində yerləşən "Ümid" qaz yatağının ümumi ehtiyatı 200 milyard kubmetr qaz və 40 milyon ton kondensat həcmindədir.

    kondensat qaz hasilatı
    Минэнерго объявило объемы добычи на месторождении "Умид"

    Son xəbərlər

    16:20
    Foto

    Emin Əmrullayev beşinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    Elm və təhsil
    16:16

    Burun əməliyyatdan sonra qızın komaya düşməsinə görə klinika barədə protokol hazırlanıb

    Sağlamlıq
    16:15

    "Neftçi"nin italiyalı sabiq baş məşqçisi: "Napoli" ilə oyun "Qarabağ" üçün çətin olacaq" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    16:15
    Foto

    Xankəndi, Ağdərə və Xocalıda məskunlaşan əhalinin sayı açıqlanıb

    Qarabağ
    16:14

    Koşta: Aİ-nin iştirakı olmadan Rusiyanın dondurulmuş aktivləri ilə bağlı qərar verilə bilməz

    Digər
    16:07

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri Avropa Liqasının oyununa təyinat alıblar

    Komanda
    15:55

    Pino: Anqolada müzakirələrdən sonra sabah "istəklilər koalisiyası"nın iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    15:52

    "Napoli"nin baş məşqçisi: "Qarabağ"a qarşı matçda diqqətli olmaq lazımdır"

    Futbol
    15:48

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Voleybolçular EEVZA çempionatında çox səhv etdilər"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti