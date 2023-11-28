Обсуждены возможности экспорта электроэнергии из Туркменистана в Азербайджан

Азербайджан и Туркменистан обсудили расширение сотрудничества, потенциальные совместные проекты и укрепление энергетического партнерства.

Азербайджан и Туркменистан обсудили расширение сотрудничества, потенциальные совместные проекты и укрепление энергетического партнерства.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

В рамках рабочего визита в Туркменистан министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров провел ряд встреч.

На встрече с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым были обсуждены реализуемые шаги и результаты работ по укреплению сотрудничества в двухстороннем, региональном и международном форматах. Отмечены благоприятные возможности для диверсификации партнерства в соответствии с богатым потенциалом и ресурсами двух стран. Подчеркнуто, что товарооборот Азербайджана с Туркменистаном - самый большой среди стран Центральной Азии. Стороны также обсудили гуманитарное, транспортно-транзитное и межпортовое сотрудничество, а также возможности экспорта электроэнергии из Туркменистана в Азербайджан.

На совместной встрече с заместителем председателя Кабинета министров Батыром Амановым и его коллегами, в которой также принял участие президент SOCAR Ровшан Наджаф, были отмечены хорошие перспективы для дальнейшего развития сотрудничества в сфере энергетики. В этом секторе - одном из основных направлений азербайджано-туркменского сотрудничества - налажены прочные связи. Стороны обсудили стоящие на повестке вопросы энергетического партнерства, текущее состояние сотрудничества по энергообмену и совместную разработку углеродного месторождения "Достлуг".