    Обнародованы объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу по TAP

    Энергетика
    • 03 ноября, 2025
    • 11:45
    Трансадриатический трубопровод (TAP), по которому азербайджанский газ поставляется в Европу, 3 ноября получил заказ на поставку газа в объеме 349 млн 849 тыс. 291 кВт/ч из пункта выхода в Греции Кипой, что на 6,71% меньше показателя понедельника прошлой недели.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на электронную платформу ТАР.

    С 4 по 10 ноября объем заказов на ежедневную поставку газа через греческий пункта Кипой составляет 348 млн 019,866 тыс. кВт/час. Это на 7,19% меньше объема заказа на 28 и 29 октября, на 7,18% меньше, чем на 30 октября, на 7,19% меньше показателя на 31 октября, на 5,93% меньше, чем на 1 ноября и на 4,64% меньше показателя на 2 ноября.

    Заказы с 3 по 10 ноября на ежедневную поставку газа с греческого пункта Комотини составляют 28 млн 674,418 тыс. кВт/час, что соответствует уровню прошлой недели.

    С 3 по 10 ноября из греческого пункта Неа-Месемврия ежедневный объем поставок составит 30 млн 346,301 тыс. кВт/час, что аналогично с показателями прошлой недели.

    Что касается итальянского пункта выхода в Мелендуньо, то на 3 ноября получен заказ на поставку газа в объеме 288 млн 332,315 тыс. кВт/час, что на 7,73% меньше показателя прошлого понедельника.

    С 4 по 10 ноября на данной точке выхода приняты заказы ежедневно в объеме 287 млн 012,315 тыс. кВт/час. Это на 8,15% меньше объема заказа на 28 октября, на 8,58% меньше показателя на 29 и 30 октября, на 7,55% меньше, чем на 31 октября, на 6,03% меньше показателя на 1 ноября и на 4,47% меньше, чем на 2 ноября.

    Отметим, что TAP является компонентом системы Южного газового коридора (ЮГК). Общая протяженность газопровода составляет 878 км, из которых 550 км приходится на северную часть Греции, 215 км - на территорию Албании, 105 км проходит по дну Адриатического моря, а 8 км - по территории Италии.

    Поставки азербайджанского газа потребителям Италии, Греции и Болгарии через TAP начались с 31 декабря 2020 года. Согласно договоренностям между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа достигнут минимум 16 млрд кубометров.

    В 2024 году по TAP транспортировано 11,84 млрд кубометров газа. При этом 9,84 млрд кубометров в отчетный период было поставлено в Италию, 1,1 млрд кубометров – в Грецию и 0,82 млрд кубометров– в Болгарию.

    Трансадриатический трубопровод TAP заказы Европа поставка газа
    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri açıqlanıb
    Azerbaijan's order volumes for gas supplies to Europe via TAP revealed

