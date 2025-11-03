İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri açıqlanıb

    Energetika
    • 03 noyabr, 2025
    • 11:37
    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri açıqlanıb

    Azərbaycan təbii qazını Avropaya nəql edən Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) Yunanıstanın Kipoi çıxış nöqtəsindən noyabrın 3-də 349 milyon 849 min 291 kVt/saat həcmində sifariş alınıb.

    Bu barədə "Report" TAP-ın elektron platformasına istinadən xəbər verir.

    Bu, ötən həftənin bazar ertəsinin sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 6,71 % azdır.

    Kipoi çıxış nöqtəsindən noyabrın 4-dən noyabrın 10-dək hər gün üçün 348 milyon 019 min 866 kVt/saat həcmində sifariş alınıb.

    Bu, oktyabrın 28-29-na olan sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 7,19 %, oktyabrın 30-u - təxminən 7,18 %, oktyabrın 31-i - 7,19 %, noyabrın 1-i - təxminən 5,93 %, noyabrın 2-i - ilə müqayisədə isə təxminən 4,64 % azdır.

    Yunanıstanın Komotini çıxış nöqtəsindən noyabrın 3-dən noyabrın 10-dək hər gün üçün gündəlik sifarişlər ötən həftənin göstəricisi kimi 28 milyon 674 min 418 kVt/saat həcmində qeydə alınıb.

    Yunanıstanın Nea Mesimvria çıxış nöqtəsindən noyabrın 3-dən noyabrın 10-dək hər gün üçün 30 milyon 346 min 301 kVt/saat həcmində sifariş alınıb. Bu, daha əvvəlki həftənin sifariş həcmi ilə müqayisədə eynidir.

    İtaliyanın Melenduqno çıxış nöqtəsindən qazın tədarükü üçün noyabrın 3-288 milyon 332 min 315 kVt/saat həcmində sifarişlər qəbul edilib. Bu, oktyabrın 27-nə olan sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 7,73 % azdır.

    Bu çıxış nöqtəsindən qazın tədarükü üçün noyabrın 4-dən 10-dək hər gün üçün 287 milyon 012 min 315 kVt/saat həcmində sifarişlər qəbul edilib. Bu, oktyabrın 28-ə olan sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 8,15 %, oktyabrın 29-na və 30-na nisbətən isə 8,58 %, azdır.

    Eyni zamanda, Melenduqno çıxış nöqtəsindən qazın tədarükü üçün oktyabrın 31-nə olan sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 7,55 %, noyabrın 1-nə - 6,03 %, noyabrın 2-nə nisbətən isə təxminən 4,47 % azdır.

    Xatırladaq ki, Trans-Adriatik Boru Kəmərinin tikintisi 2020-ci ilin oktyabrında başa çatıb. TAP-ın ümumi uzunluğu 878 km-dir ki, bunun da 550 km-i Yunanıstanın şimal hissəsindən, 215 km-i Albaniya ərazisindən, 105 km-i Adriatik dənizinin dibi ilə, 8 km-i isə İtaliya ərazisindən keçir. Azərbaycan qazının TAP vasitəsilə İtaliya, Yunanıstan və Bolqarıstandakı istehlakçılara tədarükünə 2020-ci il dekabrın 31-dən başlanılıb.

    TAP boru xətti Avropa təbii qazın nəqli
    Обнародованы объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу по TAP

    Son xəbərlər

    12:00

    II Qareginin qardaşı və qardaşı oğlunun həbsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edilib

    Region
    11:57

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 4 ayda 40 % azalıb

    İKT
    11:54

    "Xiaomi" son 5 ayda Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 32 %-ni itirib

    İKT
    11:53

    ABŞ və Cənubi Koreya müdafiə nazirlərinin görüşü keçiriləcək

    Digər ölkələr
    11:53

    Ramiz Mehdiyevin keçmiş köməkçisi Eldar Əmirov həbs edilib

    Hadisə
    11:53

    Azərbaycanlı voleybolçu: "İslamiadada mükafat qazanmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik"

    Komanda
    11:50
    Foto

    Qars, Ərzurum və İğdırdan olan jurnalistlər Qarabağa səfər ediblər

    Qarabağ
    11:45

    Həbs olunan icra başçısının müavininin nədə ittiham olunduğu açıqlanıb

    Hadisə
    11:39
    Foto

    Qarabağ Universitetində Vətən müharibəsi qaziləri tələbələrlə görüşüb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti