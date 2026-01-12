Обнародованы объемы добычи нефти и газа с АЧГ и Шахдениз
Энергетика
- 12 января, 2026
- 13:17
С начала эксплуатации блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) и месторождения "Шахдениз", расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря, по состоянию на 1 января этого года добыто около 670,3 млн тонн нефти (включая конденсат).
Как сообщает Report, об этом говорится в оперативной информации Министерства энергетики за 2025 год.
На этих месторождениях на 1 января этого года добыто 508,6 млрд кубометров газа.
До сих пор на АЧГ добыто 617,8 млн тонн нефти, 243,9 млрд кубометров газа, а на "Шахдениз" - около 52,5 млн тонн конденсата и 264,7 млрд кубометров газа.
По данным на 1 января, с АЧГ и Шахдениз на экспорт отправлено 668,3 млн тонн нефти и 191,2 млрд кубометров газа.
