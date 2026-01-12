Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Обнародованы объемы добычи нефти и газа с АЧГ и Шахдениз

    Энергетика
    • 12 января, 2026
    • 13:17
    Обнародованы объемы добычи нефти и газа с АЧГ и Шахдениз

    С начала эксплуатации блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) и месторождения "Шахдениз", расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря, по состоянию на 1 января этого года добыто около 670,3 млн тонн нефти (включая конденсат).

    Как сообщает Report, об этом говорится в оперативной информации Министерства энергетики за 2025 год.

    На этих месторождениях на 1 января этого года добыто 508,6 млрд кубометров газа.

    До сих пор на АЧГ добыто 617,8 млн тонн нефти, 243,9 млрд кубометров газа, а на "Шахдениз" - около 52,5 млн тонн конденсата и 264,7 млрд кубометров газа.

    По данным на 1 января, с АЧГ и Шахдениз на экспорт отправлено 668,3 млн тонн нефти и 191,2 млрд кубометров газа.

    Минэнерго АЧГ Шахдениз доходы экспорт нефть газ
    AÇG və "Şahdəniz"dən hasil edilən neft-qazın həcmi açıqlanıb
    ACG and Shah Deniz fields produce nearly 670M tons of oil by 2025

    Последние новости

    13:58

    В 2025 году добыча газа на месторождении "Абшерон" увеличилась почти на 7%

    Энергетика
    13:49

    Президент утвердил сокращение военной службы для офицеров в мирное время

    Внутренняя политика
    13:45

    Багаи: Каналы связи между Арагчи и представителем президента США открыты

    В регионе
    13:41

    В Киев прибыл глава МИД Норвегии

    Другие страны
    13:33

    Премьер Грузии отправился с визитом в ОАЭ

    В регионе
    13:22

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега

    Экология
    13:22

    Азербайджан сократил экспорт нефти более чем на 5%

    Энергетика
    13:19

    В аэропорту Франкфурта отменили почти 100 рейсов

    Другие страны
    13:17

    Обнародованы объемы добычи нефти и газа с АЧГ и Шахдениз

    Энергетика
    Лента новостей