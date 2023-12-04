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Обнародован уровень газификации в Азербайджане

Обнародован уровень газификации в Азербайджане На 1 июля этого года уровень газификации в Азербайджане составил 96,34%.
Энергетика
4 декабря 2023 г. 12:57
Обнародован уровень газификации в Азербайджане

На 1 июля этого года уровень газификации в Азербайджане составил 96,34%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Согласно документу, это на 0,05 процентных пункта больше, чем по состоянию на 1 января.

“После завершения I программы газификации, которая охватывает 2014-2018 годы, SOCAR продолжает процесс в рамках новой ”Государственной программы социально-экономического развития регионов на 2019-2023 годы". Руководство компании считает, что финансирование расходов, связанных с оставшимися в стране работами по газификации, будет продолжено за счет инвестиций в основной капитал", - отмечается в отчете.

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