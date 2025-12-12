Обнародован объем производства метанола в Азербайджане за 11 месяцев
Энергетика
- 12 декабря, 2025
- 15:03
За январь-ноябрь этого года в Азербайджане произведено 407,5 тыс. тонн метанола (метилового спирта), что на 13% меньше по сравнению с 11 месяцами 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
На 1 декабря этого года образовался остаток готовой продукции в объеме 33,8 тыс. тонн.
