Обнародован объем производства метанола в Азербайджане за 11 месяцев

За январь-ноябрь этого года в Азербайджане произведено 407,5 тыс. тонн метанола (метилового спирта), что на 13% меньше по сравнению с 11 месяцами 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

На 1 декабря этого года образовался остаток готовой продукции в объеме 33,8 тыс. тонн.