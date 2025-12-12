Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    Обнародован объем производства метанола в Азербайджане за 11 месяцев

    Энергетика
    • 12 декабря, 2025
    • 15:03
    Обнародован объем производства метанола в Азербайджане за 11 месяцев

    За январь-ноябрь этого года в Азербайджане произведено 407,5 тыс. тонн метанола (метилового спирта), что на 13% меньше по сравнению с 11 месяцами 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    На 1 декабря этого года образовался остаток готовой продукции в объеме 33,8 тыс. тонн.

    Госкомстат статистика метанол производство
    Azərbaycan 11 ayda istehsal etdiyi metanolun həcmini açıqlayıb
    Elvis

    Последние новости

    15:43

    Песков: Путин и Эрдоган обсудили региональные и международные вопросы

    В регионе
    15:39

    Грузоперевозки в Азербайджане за 11 месяцев увеличились на 2%

    Инфраструктура
    15:37

    В Исламабаде почтили память Гейдара Алиева благотворительной акцией

    Внешняя политика
    15:29

    Премьер Пакистана присоединился к беседе Путина и Эрдогана - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    15:28

    Осмотр Зодского месторождения: Армения не ведет каких-либо работ по добыче или эксплуатации

    Внешняя политика
    15:26

    МВД Камбоджи: В конфликте на границе с Таиландом погибли свыше 10 человек

    Другие страны
    15:15

    Власти США намерены присвоить вакцинам от COVID-19 самый высокий уровень опасности

    Здоровье
    15:15

    В Азербайджане производство дизельного топлива увеличилось на 18,4%

    Энергетика
    15:03

    Обнародован объем производства метанола в Азербайджане за 11 месяцев

    Энергетика
    Лента новостей