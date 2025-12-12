WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Azərbaycan 11 ayda istehsal etdiyi metanolun həcmini açıqlayıb

    Energetika
    • 12 dekabr, 2025
    • 14:50
    Azərbaycan 11 ayda istehsal etdiyi metanolun həcmini açıqlayıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 407,5 min ton həcmində metanol (metil spirit) istehsal olunub.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2024-cü ilin 11 ayı ilə müqayisədə 13 % azdır.

    Bu il dekabrın 1-nə 33,8 min ton hazır məhsul qalığı yaranıb.

    Qeyd edək ki, metanol Bakının Qaradağ rayonundakı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) metanol zavodunda istehsal edilir.

    2013-cü ildə istismara verilmiş zavod 2016-cı ildən SOCAR-ın törəmə müəssisəsi - "SOCAR Metanol" MMC-nin idarəçiliyi altında fəaliyyət göstərir, 2017-ci ilin avqust ayından isə şirkətin mülkiyyətinə keçib. Müəssisə illik 650-700 min ton metanol istehsal etmək gücünə malikdir. İstehsalatda xammal olaraq təbii qaz və duzlaşdırılmış su istifadə olunur.

    "SOCAR Metanol" MMC Dövlət Statistika Komitəsi metanol
    Обнародован объем производства метанола в Азербайджане за 11 месяцев

    Son xəbərlər

    15:17

    İqtisadiyyat Nazirliyinin kollektivi Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib

    Biznes
    15:14

    Pakistanda Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı görüş keçirilib

    Xarici siyasət
    15:01

    Cozef Hrabina: Azərbaycan və Slovakiya müdafiə sənayesi sahəsində birgə müəssisələr yarada bilər

    Xarici siyasət
    14:58

    İraqın sabiq prezidenti BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı olacaq

    Digər ölkələr
    14:57

    Milli Məclisin dekabrın 16-na olan plenar iclasının gündəliyi açıqlanıb

    Milli Məclis
    14:52
    Foto

    Növbəti köç Vəngli kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:50

    Azərbaycan 11 ayda istehsal etdiyi metanolun həcmini açıqlayıb

    Energetika
    14:45

    Zelenskinin Polşa prezidenti ilə görüşü baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    14:42

    Azərbaycanda Özbəkistan Mədəniyyəti Günləri təşkil olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti