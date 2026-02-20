Объем транспортировки нефти по БТД сократился на 8,9% в январе

В январе текущего года по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 2 млн 731,4 тыс. тонн нефти, что на 14,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на данные ГТК, 77,3% общего объема транспортировки пришлись на экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). По данному маршруту за отчетный месяц было прокачано 2 млн 112 тыс. тонн нефти, что на 8,9% меньше показателя января прошлого года.

Из общего объема нефти, транспортированной по БТД, 82,8% или 1 млн 748,4 тыс. тонн составила нефть, добытая в Азербайджане, а 17,2% или 363,6 тыс. тонн - нефть, поступившая из Туркменистана и Казахстана.

За отчетный период объем транспортировки азербайджанской нефти по БТД сократился на 9,2%, тогда как поставки нефти из Туркменистана и Казахстана уменьшились на 7,4%.