Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Объем транспортировки нефти по БТД сократился на 8,9% в январе

    Энергетика
    • 20 февраля, 2026
    • 17:24
    Объем транспортировки нефти по БТД сократился на 8,9% в январе

    В январе текущего года по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 2 млн 731,4 тыс. тонн нефти, что на 14,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные ГТК, 77,3% общего объема транспортировки пришлись на экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). По данному маршруту за отчетный месяц было прокачано 2 млн 112 тыс. тонн нефти, что на 8,9% меньше показателя января прошлого года.

    Из общего объема нефти, транспортированной по БТД, 82,8% или 1 млн 748,4 тыс. тонн составила нефть, добытая в Азербайджане, а 17,2% или 363,6 тыс. тонн - нефть, поступившая из Туркменистана и Казахстана.

    За отчетный период объем транспортировки азербайджанской нефти по БТД сократился на 9,2%, тогда как поставки нефти из Туркменистана и Казахстана уменьшились на 7,4%.

    БТД Баку-Тбилиси-Джейхан поставки нефти Госкомтаможня
    BTC kəməri ilə yanvarda nəql edilən tranzit neftinin həcmi açıqlanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    18:01

    В январе этого года в Азербайджане произведено 193,4 тыс. тонн дизельного топлива

    Энергетика
    17:59

    В Азербайджане объединяются три структуры Государственного антимонопольного агентства

    Бизнес
    17:57

    В Азербайджане созданы новые бюджетные организации

    Финансы
    17:55

    В Азербайджане производство в секторе ИКТ увеличилось на 10%

    ИКТ
    17:50

    В Афганистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    17:48

    Дорин Жунгиету: Молдова рассматривает Азербайджан как потенциального партнера по поставкам СПГ

    Энергетика
    17:45

    Писториус: Германия продолжит помогать Украине и усиливать собственную обороноспособность

    Другие страны
    17:45

    Президенты Азербайджана и Словении обменялись письмами - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:37

    ОАЭ выдали Азербайджану обвиняемого в контрабанде на 1,7 млн манатов

    Происшествия
    Лента новостей