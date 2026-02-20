BTC kəməri ilə yanvarda nəql edilən tranzit neftinin həcmi açıqlanıb
- 20 fevral, 2026
- 17:12
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanın magistral neft kəmərləri ilə 2 milyon 731,4 min ton neft nəql edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin ilk ayının göstəricisinə nisbətən 14,9 % azdır.
Ötən dövr ərzində nəqletmənin 77,3 %-i Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft ixrac kəməri ilə həyata keçirilib. Bu kəmər vasitəsilə ötən il 2 milyon 112 min ton neft ötürülüb. Bu, 2025-ci ilin eyni ayı ilə müqayisədə 8,9 % azdır.
Dövr ərzində BTC kəməri ilə nəql edilmiş neftin 82,8 %-ni və ya 1 milyon 748,4 min tonunu Azərbaycanda hasil edilən neft, 17,2 %-ini və ya 363,6 min tonunu isə Türkmənistan və Qazaxıstandan daxil olan neft təşkil edib.
Bu dövrdə BTC kəməri ilə nəql edilmiş Azərbaycan neftinin həcmi 9,2 %, Türkmənistan və Qazaxıstandan daxil olan neftin həcmi isə 7,4 % azalıb.
Xatırladaq ki, hazırda BTC boru kəməri əsasən Azərbaycandan "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokundan hasil edilən nefti və "Şahdəniz" yatağından çıxarılan kondensatı daşıyır. Bundan əlavə, BTC vasitəsilə digər xam neft və kondensat həcmləri də, o cümlədən Türkmənistan və Qazaxıstan nefti nəql olunur.
AÇG-də BP (30,37 %), SOCAR (31,65 %), "MOL Group" (9,57 %) INPEX (9,31 %), "ExxonMobil" (6,79 %), TPAO (5,73 %), ITOCHU (3,65 %), "ONGC Videsh Limited" (OVL) (2,92 %) pay sahibidir.