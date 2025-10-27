Объем транспортировки нефти по БТД через территорию Турции сократился более чем на 5%

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Энергетика
    • 27 октября, 2025
    • 12:43
    По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) через территорию Турции за 9 месяцев текущего года транспортировано 139,450 млн баррелей нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкую компанию BOTAŞ, это на 8,738 млн баррелей или 5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Только в сентябре этого года через территорию Турции по трубопроводу БТД было транспортировано 16,737 млн баррелей нефти, что на 655 тыс. баррелей или 3,8% меньше по сравнению с сентябрем прошлого года.

    Напомним, что в 2024 году через территорию Турции по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) было транспортировано 224,142 млн баррелей нефти.

    Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi 5 %-dən çox azalıb
    Volume of BTC oil transportation via Türkiye drops over 5%

