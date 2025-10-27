Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi 5 %-dən çox azalıb
- 27 oktyabr, 2025
- 12:22
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Türkiyə ərazisi ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) kəməri vasitəsilə 139,450 milyon barel neft nəql edilib.
Bu barədə "Report" Türkiyənin BOTAŞ şirkətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2024-cü ilin ilk 9 ayı ilə müqayisədə 8,738 milyon barel və ya 5,3 % azdır.
Təkcə bu ilin sentyabr ayında Türkiyə ərazisi ilə BTC kəməri vasitəsilə 16,737 milyon barel neft nəql edilib. Bu da ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 655 min barel və ya 3,8 % azdır.
Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Türkiyə ərazisi ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) kəməri vasitəsilə 224,142 milyon barel neft nəql edilib.
Qeyd edək ki, hazırda BTC boru kəməri əsasən Azərbaycandan "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokundan hasil edilən nefti və "Şahdəniz" yatağından çıxarılan kondensatı daşıyır. Bundan əlavə, BTC vasitəsilə digər xam neft və kondensat həcmləri, o cümlədən Türkmənistan və Qazaxıstan nefti də nəql olunur.