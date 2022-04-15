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НПЗ им. Гейдара Алиева будет останавливаться на ремонт раз в два года

НПЗ им. Гейдара Алиева будет останавливаться на ремонт раз в два года После успешного завершения в этом году капитального ремонта на Нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), завод будет закрываться на ремонт не каждый год, а раз в два года.
Энергетика
15 апреля 2022 г. 11:51
НПЗ им. Гейдара Алиева будет останавливаться на ремонт раз в два года

После успешного завершения в этом году капитального ремонта на Нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), завод будет закрываться на ремонт не каждый год, а раз в два года.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального директора и директор по проектам компании SOCAR Downstream Management Эмиль Алхаслы в ходе общественных слушаний, проведенных в рамках проекта модернизации и реконструкции НПЗ.

По его словам, в результате реализации последующих этапов проекта поставлена цель проводить ремонт каждые четыре года.

Алхаслы отметил, что в рамках программы в целях предотвращения ежегодной остановки НПЗ на ремонт, в начале 2021 года разработан комплексный план мероприятий, реализация которого осуществляется по настоящее время: "По этому плану с 4 апреля текущего года НПЗ был закрыт на капитальный плановый ремонт. После успешного выполнения этих работ в 2022 году ремонтные работы на НПЗ в последующие годы будут проводиться не каждый год, а раз в два года".

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev adına NEZ-in təmirə dayandırılma müddəti dəyişdirilir

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