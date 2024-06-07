Новак: Расширение нефтепровода Баку-Тихорецк для реверсных поставок российской нефти не обсуждается

Азербайджан и Россия в настоящее время не обсуждают вопросы расширения нефтепровода Баку-Тихорецк для возможных реверсных поставок российской нефти в азербайджанском направлении.

Азербайджан и Россия в настоящее время не обсуждают вопросы расширения нефтепровода Баку-Тихорецк для возможных реверсных поставок российской нефти в азербайджанском направлении.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Давно не обсуждался [этот проект] нигде", - сообщил журналистам А.Новак .

Напомним, что проект расширения нефтепровода Баку-Тихорецк для реверсных поставок российской нефти в Азербайджан был предложен российской стороной в прошлом году. А.Новак в октябре 2023 года заявлял, что объемы поставок нефти после расширения нефтепровода могут составить до 4 млн тонн, и эта нефть может быть переработана на территории Азербайджана.

Нефтепровод Баку-Новороссийск (через Тихорецк) обеспечивал транспортировку через территорию РФ российской, азербайджанской, казахстанской и туркменской нефти. Его пропускная способность в аверсе составляет 7,1 млн тонн. Однако в последние годы магистраль никогда не была загружена полностью.