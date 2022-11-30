Норвегия отложит выдачу лицензий на разработку шельфа на три года

Власти Норвегии приняли решение отложить выдачу лицензий на разработку новых нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе до 2025 года. Этот шаг связан со сделкой между правительством и левоцентристами для принятия госбюджета.

Власти Норвегии приняли решение отложить выдачу лицензий на разработку новых нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе до 2025 года. Этот шаг связан со сделкой между правительством и левоцентристами для принятия госбюджета.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Financial Times.

По данным газеты, 26-ой раунд выдачи лицензий на разработку месторождений в арктических районах страны не состоится при нынешнем парламенте Норвегии. Его полномочия закончатся только в 2025 году. Разработка месторождений в Арктике предполагает для компаний более высокие риски, однако в случае успеха может принести большую прибыль.

Ежегодные раунды распределения лицензий на разработку месторождений проводятся в Норвегии с 2003 года. Министерство энергетики Норвегии выдает лицензии на разработку участков в давно изученных районах континентального шельфа, в которых сокращается число перспективных месторождений.

В условиях ограничений, наложенных на российскую нефть Евросоюзом, Норвегия является одним из ключевых поставщиков энергоносителей в Европу. В августе газета со ссылкой на источники сообщила, что руководители европейских компаний, импортирующих газ из Норвегии "в частном порядке" просили "согласиться на экспорт газа по сниженной цене". Однако министр энергетики и нефти Норвегии отказался снижать цены на природный газ для импортеров из Евросоюза.

Из восьми арктических государств мира (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция) членами ЕС являются три, они добычу углеводородов в Арктике не ведут.