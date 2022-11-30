О нас

Норвегия отложит выдачу лицензий на разработку шельфа на три года

Норвегия отложит выдачу лицензий на разработку шельфа на три года Власти Норвегии приняли решение отложить выдачу лицензий на разработку новых нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе до 2025 года. Этот шаг связан со сделкой между правительством и левоцентристами для принятия госбюджета.
Энергетика
30 ноября 2022 г. 11:59
Норвегия отложит выдачу лицензий на разработку шельфа на три года

Власти Норвегии приняли решение отложить выдачу лицензий на разработку новых нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе до 2025 года. Этот шаг связан со сделкой между правительством и левоцентристами для принятия госбюджета.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Financial Times.

По данным газеты, 26-ой раунд выдачи лицензий на разработку месторождений в арктических районах страны не состоится при нынешнем парламенте Норвегии. Его полномочия закончатся только в 2025 году. Разработка месторождений в Арктике предполагает для компаний более высокие риски, однако в случае успеха может принести большую прибыль.

Ежегодные раунды распределения лицензий на разработку месторождений проводятся в Норвегии с 2003 года. Министерство энергетики Норвегии выдает лицензии на разработку участков в давно изученных районах континентального шельфа, в которых сокращается число перспективных месторождений.

В условиях ограничений, наложенных на российскую нефть Евросоюзом, Норвегия является одним из ключевых поставщиков энергоносителей в Европу. В августе газета со ссылкой на источники сообщила, что руководители европейских компаний, импортирующих газ из Норвегии "в частном порядке" просили "согласиться на экспорт газа по сниженной цене". Однако министр энергетики и нефти Норвегии отказался снижать цены на природный газ для импортеров из Евросоюза.

Из восьми арктических государств мира (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция) членами ЕС являются три, они добычу углеводородов в Арктике не ведут.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
23 ноября 2022 г. 13:55
Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
24 ноября 2022 г. 19:26
СГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
ФотоСГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
24 ноября 2022 г. 11:28
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
25 ноября 2022 г. 16:03
Завершены ремонтные работы на еще одном участке дороги Баксол
ФотоЗавершены ремонтные работы на еще одном участке дороги "Баксол"
28 ноября 2022 г. 14:00
СГБ начала аресты в Нахчыване
СГБ начала аресты в Нахчыване
25 ноября 2022 г. 10:57
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
29 ноября 2022 г. 11:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi