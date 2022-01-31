Норвегия отложила перезапуск завода СПГ до середины мая

Норвегия откладывает перезапуск проблемного завода сжижения природного газа Hammerfest LNG с 31 марта на 17 мая.
Как передает Report, об этом сообщает национальная нефтегазовая компания Equinor.
На фоне глобального дефицита газа и поисков западными политиками альтернатив российскому природному газу за счет СПГ эксперты рынка высказывали предложения об обратном – что Норвегия может ускорить запуск предприятия.
В числе причин переноса называют последствия пандемии коронавируса и эксплуатационные ограничения.