Азербайджан присоединился к производственному соглашению ОПЕК+ до 2025 года

Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял участие в 37-м заседании министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которое прошло в онлайн-формате.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял участие в 37-м заседании министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которое прошло в онлайн-формате.

Об этом Report сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

Азербайджан поддержал принятое на встрече решение о продлении срока действия существующей "Декларации о сотрудничестве" с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года.

Новое решение предусматривает сохранение текущего уровня добычи сырой нефти в странах ОПЕК+ в следующем году и продление до ноября 2025 год срока оценки тремя независимыми источниками добывающих мощностей стран альянса. На основе этих данных будут определяться квоты на 2026 год. Согласно новому решению, в следующем году суточная квота добычи сырой нефти в Азербайджане в размере 551 тыс. баррелей останется неизменной.

Отметим, что следующая встреча ОПЕК+ назначена на 1 декабря.