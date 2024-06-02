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Азербайджан присоединился к производственному соглашению ОПЕК+ до 2025 года

Азербайджан присоединился к производственному соглашению ОПЕК+ до 2025 года Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял участие в 37-м заседании министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которое прошло в онлайн-формате.
Энергетика
2 июня 2024 г. 17:27
Азербайджан присоединился к производственному соглашению ОПЕК+ до 2025 года

Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял участие в 37-м заседании министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которое прошло в онлайн-формате.

Об этом Report сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

Азербайджан поддержал принятое на встрече решение о продлении срока действия существующей "Декларации о сотрудничестве" с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года.

Новое решение предусматривает сохранение текущего уровня добычи сырой нефти в странах ОПЕК+ в следующем году и продление до ноября 2025 год срока оценки тремя независимыми источниками добывающих мощностей стран альянса. На основе этих данных будут определяться квоты на 2026 год. Согласно новому решению, в следующем году суточная квота добычи сырой нефти в Азербайджане в размере 551 тыс. баррелей останется неизменной.

Отметим, что следующая встреча ОПЕК+ назначена на 1 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “OPEC +”un 2025-ci ilə olan hasilat razılaşmasına qoşulub

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