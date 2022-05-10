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Немецкая VNG для оплаты газа из РФ будет переводить евро "Газпромбанку"

Немецкая VNG для оплаты газа из РФ будет переводить евро "Газпромбанку" Немецкая газовая компания VNG будет в будущем переводить платежи в евро "Газпромбанку" для оплаты поставок российского газа и ожидает, что трудностей с конвертацией в рубли не возникнет.
Энергетика
10 мая 2022 г. 11:38
Немецкая VNG для оплаты газа из РФ будет переводить евро Газпромбанку

Немецкая газовая компания VNG будет в будущем переводить платежи в евро "Газпромбанку" для оплаты поставок российского газа и ожидает, что трудностей с конвертацией в рубли не возникнет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы оплатим сумму счета, которая будет по-прежнему номинирована в евро, на счета в "Газпромбанке" в соответствии с запланированной процедурой с целью гарантировать со своей стороны своевременную оплату поставщику. Мы полагаем, что перевод в рубли не будет представлять сложностей. По крайней мере, открытие счета прошло без проблем", - приводит агентство полученное заявление компании.

Добавляется, что немецкая VNG не прокомментировала вопрос, открыла ли она два счета в российском банке - и в рублях, и в евро.

В компании заявили, что предпринимаются все необходимые меры в соответствии с санкционным законодательством, чтобы обеспечить поставки газа в Германию и экономическую стабильность страны.

Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли.

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