Нефтяной фонд резко увеличил долю вложений в Ближний Восток

Инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в страны Ближнего Востока значительно увеличились, составив на 1 октября 2025 года 1,4% от общего портфеля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Фонда.

Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял всего 0,3%, что свидетельствует о росте на 1,1 п.п.

В то же время доля вложений в страны Европы выросла с 29,1% до 30,1%, а в страны Азии – сократилась на 2,3 п.п. до 8,5%. В Северной Америке доля инвестиций упала с 33,1% до 24,8%, Австралии и Новой Зеландии выросла с 0,7% до 1%, а вложения в Африку сократились с 0,1% до 0,02%. Инвестиции в Латинскую Америку остались на уровне 0,1%.

Фонд также уменьшил присутствие в активах международных финансовых организаций - с 7,1% до 2,3%.

Общий объем инвестиционного портфеля ГНФАР на 1 октября 2025 года достиг $70,16 млрд, что на $8,97 млрд (или 14,7 %) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.