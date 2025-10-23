Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Нефтяной фонд резко увеличил долю вложений в Ближний Восток

    Энергетика
    • 23 октября, 2025
    • 13:16
    Нефтяной фонд резко увеличил долю вложений в Ближний Восток

    Инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в страны Ближнего Востока значительно увеличились, составив на 1 октября 2025 года 1,4% от общего портфеля.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Фонда.

    Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял всего 0,3%, что свидетельствует о росте на 1,1 п.п.

    В то же время доля вложений в страны Европы выросла с 29,1% до 30,1%, а в страны Азии – сократилась на 2,3 п.п. до 8,5%. В Северной Америке доля инвестиций упала с 33,1% до 24,8%, Австралии и Новой Зеландии выросла с 0,7% до 1%, а вложения в Африку сократились с 0,1% до 0,02%. Инвестиции в Латинскую Америку остались на уровне 0,1%.

    Фонд также уменьшил присутствие в активах международных финансовых организаций - с 7,1% до 2,3%.

    Общий объем инвестиционного портфеля ГНФАР на 1 октября 2025 года достиг $70,16 млрд, что на $8,97 млрд (или 14,7 %) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    инвестиции Ближний Восток ГНФАР
    ARDNF-nin Yaxın Şərq regionuna investisiyalarının payı kəskin artıb

    Последние новости

    13:41
    Фото

    Переселившимся в село Тезебина семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:34

    Из Сирии возвращены шесть граждан Азербайджана

    Внутренняя политика
    13:34

    Санкции ЕС по России охватывают 1 980 человек и 683 организаций - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    13:23

    Кабмин расширил функции МВД: полиция будет сопровождать перевозку алмазов

    Финансы
    13:21

    Русиф Гусейнов: Армен Григорян изложил позицию Еревана по мирной повестке с Баку

    Внешняя политика
    13:19

    В Казахстане взорвался беспилотник неизвестного происхождения

    В регионе
    13:16

    Нефтяной фонд резко увеличил долю вложений в Ближний Восток

    Энергетика
    13:12

    Азербайджан будет представлен на заседании Наблюдательного совета Арбитражного центра ОИС

    Бизнес
    13:12

    Австралия, Япония и Новая Зеландия поддержали механизм потолка цен на нефть из РФ

    Другие страны
    Лента новостей