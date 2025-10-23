İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    ARDNF-nin Yaxın Şərq regionuna investisiyalarının payı kəskin artıb

    Energetika
    • 23 oktyabr, 2025
    • 12:30
    ARDNF-nin Yaxın Şərq regionuna investisiyalarının payı kəskin artıb

    Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) Yaxın Şərq regionu ölkələrində investisiyaları 1,4 % təşkil edib.

    Bu barədə "Report" Fonda istinadən xəbər verir.

    2024-cü ilin oktyabrın əvvəlinə müvafiq olaraq bu rəqəm 0,3 % təşkil edib ki, bu da 1,1 % artım deməkdir.

    Avropa ölkələrinin payı 30,1 % olub. Bu rəqəmlər 2024-cü ilin oktyabrın əvvəlinə müvafiq olaraq 29,1 % təşkil edib ki, bu da 1 % azalma deməkdir.

    Asiya regionu ölkələrinin payı 8,5 % olub ki, bu da bir il əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 2,3 faiz bəndi azdır.

    Digər regionlardan Şimali Amerikanın payı 33,1 %-dən 24,8 %-ə enib, Avstraliya və Yeni Zelandiyanın payı dəyişməz olaraq 0,7 %-dən 1 %-ə qalxıb. Latın Amerika regionunun payı isə dəyişməyərək 0,1 % səviyyəsində qalıb.

    Afrika regionuna yatırılan investisiyaların payı 0,1 %-dən 0,02 %-ə düşüb.

    ARDNF-in investisiyalarında beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının payı isə 7,1 %-dən 4,8 faiz bəndi azalaraq 2,3 %-dək enib.

    Qeyd edək ki, bu ilin oktyabrın 1-nə ARDNF-nin investisiya portfelinin dəyəri 70 milyard 160,3 milyon ABŞ dolları təşkil edib.Bu, 2024-cü ilin oktyabrın 1-i ilə müqayisədə 8 milyard 969,5 milyon ABŞ dolları və ya 14,7 % çoxdur.

