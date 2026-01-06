"Çelsi"ni Premyer Liqada növbəti oyuna yeni baş məşqçi çıxarmayacaq
Futbol
- 06 yanvar, 2026
- 20:48
İngiltərənin "Çelsi" komandasını Premyer Liqanın XXI turunun "Fulhem"lə oyununa yeni baş məşqçi Liam Rosenyor çıxarmayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "zadəganlar"ın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Sözügedən qarşılaşmada London kollektivinə gənclərdən ibarət komandanın baş məşqçisi Kalum Makfarleyn rəhbərlik edəcək.
Qeyd edək ki, Liam Rosenyor bu gün "Çelsi"nin baş məşqçisi təyin olunub. "Fulham" - "Çelsi" matçı yanvarın 7-də "Kreyven Kottedj" stadionunda keçiriləcək.
Son xəbərlər
21:01
Foto
Çin agentliyi Prezident İlham Əliyevin yerli televiziya kanallarına müsahibəsindən yazıbMedia
20:57
DYP dumanlı hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edibEkologiya
20:56
İranda saxlanılan etirazçıların ailələri güc strukturlarının binaları qarşısında toplaşıblarRegion
20:53
Foto
Prezidentin yerli televiziya kanallarına müsahibəsi dünya mediasının diqqət mərkəzindədirDaxili siyasət
20:53
Mehriban Əliyeva Milad bayramı ilə bağlı paylaşım edibDaxili siyasət
20:48
"Çelsi"ni Premyer Liqada növbəti oyuna yeni baş məşqçi çıxarmayacaqFutbol
20:43
NATO-nun Baltik regionunda müdafiə imkanlarının gücləndirilməsi müzakirə edilibDigər ölkələr
20:35
Türkiyədə cinayətkar qruplaşmaya qarşı əməliyyat zamanı 15 nəfər saxlanılıbRegion
20:22