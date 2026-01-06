İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    "Çelsi"ni Premyer Liqada növbəti oyuna yeni baş məşqçi çıxarmayacaq

    Futbol
    • 06 yanvar, 2026
    • 20:48
    Çelsini Premyer Liqada növbəti oyuna yeni baş məşqçi çıxarmayacaq

    İngiltərənin "Çelsi" komandasını Premyer Liqanın XXI turunun "Fulhem"lə oyununa yeni baş məşqçi Liam Rosenyor çıxarmayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "zadəganlar"ın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Sözügedən qarşılaşmada London kollektivinə gənclərdən ibarət komandanın baş məşqçisi Kalum Makfarleyn rəhbərlik edəcək.

    Qeyd edək ki, Liam Rosenyor bu gün "Çelsi"nin baş məşqçisi təyin olunub. "Fulham" - "Çelsi" matçı yanvarın 7-də "Kreyven Kottedj" stadionunda keçiriləcək.

    Futbol Premyer Liqa "Çelsi" klubu Liam Rosenyor Baş məşqçi

