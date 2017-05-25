Нефтедобывающие страны обсудят продление венского соглашения

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Представители нефтедобывающих стран, входящих в ОПЕК и не состоящих в организации, обсудят в четверг в Вене рекомендацию продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев — до 1 апреля 2018 года.

Как передает Report, объем сокращения добычи нефти предполагается при этом оставить без изменения.

Соответствующую рекомендацию принял 24 мая министерский комитет по мониторингу исполнения соглашения. Также этот комитет оценил степень исполнения обязательств по сокращению добычи. Так, общий уровень выполнения соглашения о сокращении добычи нефти странами-членами ОПЕК и другими нефтедобывающими странами в апреле составил 102%.

Фактически, в четверг в столице Австрии пройдет два мероприятия, объединенные одной темой. Утром состоится 172-е заседание ОПЕК, а днем — вторая министерская встреча 24 стран венского соглашения, участникам которого предстоит обсудить детали продления действия договоренностей.