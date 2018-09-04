Нефть сократила темпы роста, вызванного опасениями по поводу урагана в США

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть во вторник вечером сократили темпы роста по сравнению с дневной динамикой, удорожание нефти вызвано приближением к побережью Мексиканского залива урагана "Гордон".

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,05%, до 78,19 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,33%, до 70,03 доллара за баррель.

Днем нефтяные цены поднимались на 1,7-2%. Brent в ходе торгов превышала отметку в 79 долларов за баррель, впервые с 10 июля, достигнув максимального уровня 79,72 доллара за баррель.

Приближение к берегам США урагана вызывает опасения рынков по поводу поставок нефти. Компания Anadarko Petroleum Corp сообщила в понедельник, что эвакуировала персонал и остановила работу двух буровых установок в Мексиканском заливе в преддверии приближения к американскому побережью урагана "Гордон".

Национальный ураганный центр (NHC) США сообщил ранее во вторник, что тропический шторм перейдет в ураган, когда приблизится к побережью на границе между штатами Луизиана и Миссисипи. Прогнозное агентство также ожидает выпадения осадков в южных штатах страны. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвард объявил в своем штате чрезвычайное положение, добавляет агентство Рейтер.

Кроме этого, на фоне укрепления доллара, факторов поддержки котировок "черного золота" не наблюдается. Индекс доллара растет на 0,5%. Укрепление доллара к мировым валютам негативно сказывается на стоимости сырьевых товаров, в том числе нефти, которая в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.