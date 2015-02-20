Нефть продолжает падать

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) упала на 1,92% или 0,98 долларов и составила 51,16 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая упала на 0,53% или 0,32 долларов и составила 60,21 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 58 долларов/баррель.