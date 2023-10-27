Нефть марки Brent подорожала до 89,55 доллара за баррель

Котировки нефти продолжают расти из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Котировки нефти продолжают расти из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", декабрьские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,62 доллара (1,84%), до 89,55 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI подорожали на бирже NYMEX на 1,53 доллара (1,84%), до 84,74 доллара за баррель.

26 октября стало известно, что США нанесли удары по объектам в Сирии.

"Вооруженные силы США нанесли удары в целях самообороны по двум объектам на востоке Сирии, используемым Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР) и связанными с ним группировками", - заявил министр обороны Ллойд Остин. Удары стали ответом на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном групп ополченцев. При этом атаки не связаны с продолжающимся конфликтом между Израилем и ХАМАС, добавил министр обороны США.

Ввязывание Ирана в конфликт - одно из главных опасений для нефтяного рынка.

"Иран нарастил добычу примерно на 500 тыс. баррелей в сутки за первое полугодие. По данным Международного энергетического агентства, это второй по величине прирост в мире. Теперь на страну приходится 10% нефтедобычи ОПЕК", - отметила аналитик Commerzbank Барбара Ламбрехт.

09.36

Цены на нефть эталонных марок повысились утром в пятницу, восстановившись после падения до минимумов за две недели накануне.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 89,3 доллара за баррель, что на 1,37 доллара (1,56%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на 1,35 доллара (1,62%) и составили 84,56 доллара за баррель.

Участники рынка внимательно следят за развитием событий на Ближнем Востоке. Израиль пока не начал наземную военную операцию в секторе Газа, однако продолжает наносить воздушные удары по позициям боевиков ХАМАС в анклаве и проводить операции на палестинских территориях на Западном берегу Иордана.

Тем временем в четверг министерство торговли США сообщило, что американская экономика в июле-сентябре увеличилась на 4,9% в пересчете на годовые темпы. Это максимальные темпы роста с четвертого квартала 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 4,3%, сообщает Trading Economics.