Нефть подешевела на фоне возможного прогресса в переговорах по Украине
Энергетика
- 25 ноября, 2025
- 09:58
Стоимость нефти снизилась во вторник утром, рынки оценивают возможный прогресс в российско-украинских мирных переговорах и связанное с этим ослабление давления на цены.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена февральских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,49%, до $62,41 за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,42%, до $58,58.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается.
