    Энергетика
    • 25 ноября, 2025
    • 09:58
    Нефть подешевела на фоне возможного прогресса в переговорах по Украине

    Стоимость нефти снизилась во вторник утром, рынки оценивают возможный прогресс в российско-украинских мирных переговорах и связанное с этим ослабление давления на цены.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена февральских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,49%, до $62,41 за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,42%, до $58,58.

    Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается.

    стоимость нефти Brent WTI фьючерсы
    Oil prices fall amid possible progress in Ukraine talks

