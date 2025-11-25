Нефть подешевела на фоне возможного прогресса в переговорах по Украине

Стоимость нефти снизилась во вторник утром, рынки оценивают возможный прогресс в российско-украинских мирных переговорах и связанное с этим ослабление давления на цены.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,49%, до $62,41 за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,42%, до $58,58.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается.