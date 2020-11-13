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Нефть падает на фоне беспокойства по поводу слабого мирового спроса

Нефть падает на фоне беспокойства по поводу слабого мирового спроса Цены на нефть опустились ниже 43 долларов США за баррель
Энергетика
13 ноября 2020 г. 10:52
Нефть падает на фоне беспокойства по поводу слабого мирового спроса

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу составила 42,91 доллара США за баррель, что на 0,62 доллара США (1,42%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Как передает Report, по итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,25 доллара США (0,6%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени равняется 40,37 долларов США за баррель, что на 0,75 долларов США (1,82%) ниже уровня предыдущих торгов. В четверг фьючерсы снизились в цене на 0,33 доллара США (0,8%).

Цены на нефть эталонных снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу слабого мирового спроса из-за новой волны коронавируса в США, Европе и Азии.

По итогам недели оба контракта, однако, могут вырасти в цене примерно на 10%, пишет Trading Economics.

Перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры.

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