Нефть падает на фоне беспокойства по поводу слабого мирового спроса

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу составила 42,91 доллара США за баррель, что на 0,62 доллара США (1,42%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Как передает Report, по итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,25 доллара США (0,6%).
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени равняется 40,37 долларов США за баррель, что на 0,75 долларов США (1,82%) ниже уровня предыдущих торгов. В четверг фьючерсы снизились в цене на 0,33 доллара США (0,8%).
Цены на нефть эталонных снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу слабого мирового спроса из-за новой волны коронавируса в США, Европе и Азии.
По итогам недели оба контракта, однако, могут вырасти в цене примерно на 10%, пишет Trading Economics.
Перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры.