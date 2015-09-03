​Нефть на мировом рынке подорожала

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 0,84 долларов или 1,85% и составила 46,25 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдается положительная динамика. Так, стоимость ее выросла на 1,90% или 0,94 долларов и составила 50,5 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 52 долларов/баррель.