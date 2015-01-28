​Нефть на мировом рынке подорожала

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) поднялась на 2,34% или же 1,08 долларов и составила 46,23 долларов/баррель.

Как сообщает Report, на биржах также наблюдалось повышение стоимости сырой нефти марки Brent. Так, ее стоимость поднялась на 2,90% или же 1,44 доллара и составила 49,60 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена на сырую нефть к концу года останется на таком же уровне, в 2015 году средняя стоимость нефти составит 53 долларов/баррель.