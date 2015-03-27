​Нефть на мировом рынке подорожала до 5%

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 4,32% или 2,22 доллара и составила 51,43 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 4,58% или 2,71 доллара и составила 59,19 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 59 долларов/баррель.