Нефть марки Brent подорожала до 89,6 доллара за баррель

Цены на нефть продолжили рост утром в четверг, инвесторы оценивают итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и статданные министерства энергетики США.

Цены на нефть продолжили рост утром в четверг, инвесторы оценивают итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и статданные министерства энергетики США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 89,58 доллара за баррель. Это на 0,23 доллара (0,26%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

В среду эти контракты подорожали на 0,43 доллара (0,5%), до 89,35 доллара за баррель.

Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,21 доллар (0,25%), до 85,64 доллара за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 0,28 доллара (0,3%), до 85,43 доллара за баррель.

Обе марки накануне обновили максимумы с 27 октября минувшего года.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, на заседании в среду не дали альянсу рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти, следует из пресс-релиза ОПЕК по итогам встречи.

В сообщении организации подчеркивается, что комитет продолжит внимательно оценивать рыночную ситуацию и готов реагировать на ее развитие путем принятия дополнительных мер в любое время, "опираясь на сильную сплоченность ОПЕК и участвующих нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК".

Министры также приветствовали решение России перейти во втором квартале 2024 года к реальному сокращению добычи нефти от меры в виде снижения объемов экспорта.

Вместе с тем Минэнерго США накануне сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,21 млн баррелей - до 451,42 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 4,26 млн баррелей и составили 227,82 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,27 млн баррелей, до 116,07 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 100 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

При этом спрос на бензин вырос на 421 тыс. баррелей в сутки, до 9,236 млн б/с, при историческом максимуме 10,043 млн б/с в июле 2021 года.