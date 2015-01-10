Нефть марки Brent подешевела на 1,70%

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 0,89% или же 0,43 доллара и составила 48,36 долларов США за баррель.

Как сообщает Report, на биржах также наблюдается падение стоимости сырой нефти марки Brent. Так, ее стоимость снизилась на 1,70% или же 0,85 долларов и составила 50,11 долларов за баррель.

Согласно прогнозам, если цена на сырую нефть к концу года останется на сегодняшнем уровне, в 2015 году средняя стоимость нефти составит 55 долларов за баррель.