Нефть марки Brent подешевела до $96,69 за баррель

Цены на нефть снизились после роста накануне, вызванного отсутствием прогресса в американо-иранских переговорах.

Как передаетм Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $96,69 за баррель, что на $1,34 (1,37%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть марки WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на $1,52 (1,68%), до $88,90 за баррель.

За сентябрь Brent подорожала примерно на 14%, WTI - на 5%.

Накануне издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что усилия катарских посредников, предпринятые на этой неделе с целью добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном, не увенчались успехом. Ни одна из сторон не желает идти на уступки.