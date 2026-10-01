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    Абас Гулиев: Лазерная система MB-24000 имеет мощность 24 кВт

    Армия
    • 01 октября, 2026
    • 16:26
    Абас Гулиев: Лазерная система MB-24000 имеет мощность 24 кВт

    Высокоэнергетическая лазерная система MB-24000 имеет мощность 24 кВт и эффективную дальность действия от 300 м до 4 км.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель компании Zireh, входящей в состав ОАО "Азерсилах", Абас Гулиев.

    По его словам, система MB-24000 предназначена для обнаружения, сопровождения и нейтрализации воздушных целей, движущихся на большой высоте и с высокой скоростью.

    "Радиолокационная система комплекса обнаруживает цели на расстоянии до 8 км. Комплекс оснащен технологией автоматического сопровождения на основе искусственного интеллекта и работает с дневными и тепловизионными камерами. Проведены испытания системы по обнаружению и нейтрализации малых целей на расстоянии около 3-4 км", - сказал он.

    Абас Гулиев: Лазерная система MB-24000 имеет мощность 24 кВт
    Абас Гулиев: Лазерная система MB-24000 имеет мощность 24 кВт
    Абас Гулиев "Азерсилах"
    Фото
    Abas Quliyev: "MB-24000" yüksək enerjili lazer sistemi 24 kilovat gücə malikdir
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