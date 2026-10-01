Абас Гулиев: Лазерная система MB-24000 имеет мощность 24 кВт

Высокоэнергетическая лазерная система MB-24000 имеет мощность 24 кВт и эффективную дальность действия от 300 м до 4 км.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель компании Zireh, входящей в состав ОАО "Азерсилах", Абас Гулиев.

По его словам, система MB-24000 предназначена для обнаружения, сопровождения и нейтрализации воздушных целей, движущихся на большой высоте и с высокой скоростью.

"Радиолокационная система комплекса обнаруживает цели на расстоянии до 8 км. Комплекс оснащен технологией автоматического сопровождения на основе искусственного интеллекта и работает с дневными и тепловизионными камерами. Проведены испытания системы по обнаружению и нейтрализации малых целей на расстоянии около 3-4 км", - сказал он.