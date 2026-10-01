İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Abas Quliyev: "MB-24000" yüksək enerjili lazer sistemi 24 kilovat gücə malikdir

    Hərbi
    • 01 oktyabr, 2026
    • 15:57
    Abas Quliyev: MB-24000 yüksək enerjili lazer sistemi 24 kilovat gücə malikdir

    "MB-24000" yüksək enerjili lazer sistemi 24 kilovat gücə malikdir və 300 metr ilə 4 kilometr arasında təsirli işləmə məsafəsinə sahibdir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Azərsilah" ASC-nin tərkibində fəaliyyət göstərən "Zireh" MMC-nin rəhbəri Abas Quliyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, "MB-24000" yüksək enerjili lazer sistemi yüksəklikdə və yüksək sürətlə hərəkət edən hava hədəflərinin aşkarlanması, izlənilməsi və zərərsizləşdirilməsi məqsədilə hazırlanıb:

    "Ssistemin radar vasitəsilə hədəfləri aşkarlama məsafəsi 8 kilometrə çatır. Süni intellekt əsaslı avtomatik izləmə texnologiyası ilə təchiz olunan kompleks gündüz və termal kameralarla da işləyir. Bu sistemin təxminən 3-4 kilometr məsafədə kiçik hədəflərin aşkarlanması və zərərsizləşdirilməsi üzrə sınaqları keçirilib".

    Abas Quliyev: MB-24000 yüksək enerjili lazer sistemi 24 kilovat gücə malikdir
    Abas Quliyev: MB-24000 yüksək enerjili lazer sistemi 24 kilovat gücə malikdir

    VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026) Azərsilah Müdafiə Sənayesi Holdinqi QSC
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    Абас Гулиев: Лазерная система MB-24000 имеет мощность 24 кВт
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