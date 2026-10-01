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    В Азербайджане в сентябре температура 24 дня была выше климатической нормы

    Экология
    • 01 октября, 2026
    • 16:45
    В Азербайджане в сентябре температура 24 дня была выше климатической нормы

    В сентябре температура воздуха в Азербайджане в течение 24 дней была выше климатической нормы на 0-7 градусов, еще четыре дня - ниже нормы на 0-7 градусов.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Национальной гидрометеорологической службе.

    Среднемесячная температура составила 24 градуса, что на 2 градуса выше климатической нормы. Максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове достигала 34 градусов.

    Сильный ветер наблюдался 9 дней в Баку и на Абшероне и 14 дней в регионах. Максимальная скорость ветра достигала 28 м/с.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии Неблагоприятные погодные условия
    Ötən ay Azərbaycanda havanın temperaturu iqlim norması ilə müqayisədə 24 gün yuxarı olub
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