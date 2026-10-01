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    Трамп обвинил Байдена в уничтожении экономики США

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 16:15
    Трамп обвинил Байдена в уничтожении экономики США

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден "уничтожил страну", комментируя рост государственного долга до $40 трлн.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью журналу Time.

    "Байден просто уничтожил нашу страну. При нем была самая высокая инфляция в истории", - сказал Трамп.

    По его словам, одной из причин, мешающих сократить госдолг, остаются высокие процентные ставки Федеральной резервной системы.

    Трамп также заявил, что рассчитывает сокращать долговую нагрузку за счет экономического роста.

    "Как вообще можно погасить долг, если они постоянно поступают именно так? Но можно сделать это другими способами. Один из путей - экономический рост", - сказал президент США.

    Он также вновь раскритиковал руководство ФРС, заявив, что недоволен проводимой им процентной политикой.

    Дональд Трамп Джо Байден Экономический кризис
    Tramp Baydeni ABŞ iqtisadiyyatını məhv etməkdə ittiham edib
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