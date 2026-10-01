В Азербайджане разработана платформа анализа киберугроз "Сянгяр"

В Азербайджане создана отечественная платформа анализа киберугроз под названием "Сянгяр".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Центра по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Мурад Балаев на проходящей в Баку оборонной выставке ADEX-2026.

По его словам, в условиях современных вызовов интеграция искусственного интеллекта в системы обнаружения угроз стала необходимостью:

"Поскольку кибератаки активно развиваются за счет использования искусственного интеллекта, применение ИИ-решений в обнаружении угроз неизбежно. Мы активно используем решения на базе искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности и хотим сфокусировать внимание на собственной разработке - платформе "Сянгяр", которая в настоящее время демонстрируется на стенде Госслужбы".

М. Балаев добавил, что работы над проектом продолжаются:

"На базе платформы "Сянгяр" нам удалось реализовать решение класса Managed Detection and Response (MDR), полностью объединяющее модуль ситуационного центра, мониторинга сети, функционал SIEM-SOAR, а также данные по уязвимостям (CVE), эксплойтам и киберразведке. Это яркий практический пример успешного применения искусственного интеллекта".