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    Бренда Шаффер: Энергетический кризис связан с недостаточным вниманием к энергобезопасности

    Энергетика
    • 01 октября, 2026
    • 16:23
    Бренда Шаффер: Энергетический кризис связан с недостаточным вниманием к энергобезопасности

    Нынешний энергетический кризис связан не непосредственно с войнами, а с недостаточным вниманием к вопросам энергетической безопасности.

    Как сообщает Report, об этом заявила профессор Naval Postgraduate School (США), член Американской ассоциации политических наук Бренда Шаффер на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

    По ее словам, связывать рост цен на энергоносители исключительно с войнами было бы неверно.

    "Причиной нынешнего энергетического кризиса является то, что мы не подготовили наши рынки к обеспечению энергетической безопасности. Мы перестали уделять ей должное внимание", - сказала она.

    Шаффер отметила, что в 2010-х годах в Африке, в том числе в Восточной Африке, были обнаружены значительные запасы нефти и газа, которые, по ее мнению, могли бы заместить существенную часть поставок с Ближнего Востока.

    "Но поскольку мы исходили из концепции энергетического перехода к возобновляемым источникам энергии, а правительства стран G7, ЕС и международные организации, такие как Всемирный банк, прекратили государственное финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом, именно поэтому мы столкнулись с нынешним кризисом", - заявила она.

    По словам профессора, войны и различные кризисы невозможно полностью предотвратить, однако энергетическую уязвимость можно было снизить.

    "Войны будут всегда. Всегда будут происходить какие-то кризисы. Предотвратить это невозможно. Но что можно было предотвратить - так это энергетическую уязвимость", - подчеркнула Шаффер.

    Региональный форум CAMCA 2026 Энергетический кризис Бренда Шаффер
    Qlobal enerji böhranının yaranmasının səbəbi açıqlanıb
    Brenda Shaffer: Energy crisis linked to insufficient attention to energy security
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