Бренда Шаффер: Энергетический кризис связан с недостаточным вниманием к энергобезопасности

Нынешний энергетический кризис связан не непосредственно с войнами, а с недостаточным вниманием к вопросам энергетической безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявила профессор Naval Postgraduate School (США), член Американской ассоциации политических наук Бренда Шаффер на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

По ее словам, связывать рост цен на энергоносители исключительно с войнами было бы неверно.

"Причиной нынешнего энергетического кризиса является то, что мы не подготовили наши рынки к обеспечению энергетической безопасности. Мы перестали уделять ей должное внимание", - сказала она.

Шаффер отметила, что в 2010-х годах в Африке, в том числе в Восточной Африке, были обнаружены значительные запасы нефти и газа, которые, по ее мнению, могли бы заместить существенную часть поставок с Ближнего Востока.

"Но поскольку мы исходили из концепции энергетического перехода к возобновляемым источникам энергии, а правительства стран G7, ЕС и международные организации, такие как Всемирный банк, прекратили государственное финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом, именно поэтому мы столкнулись с нынешним кризисом", - заявила она.

По словам профессора, войны и различные кризисы невозможно полностью предотвратить, однако энергетическую уязвимость можно было снизить.

"Войны будут всегда. Всегда будут происходить какие-то кризисы. Предотвратить это невозможно. Но что можно было предотвратить - так это энергетическую уязвимость", - подчеркнула Шаффер.