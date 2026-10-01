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    Трамп: Си Цзиньпин согласился называть ИИ "сверхинтеллектом"

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 16:20
    Трамп: Си Цзиньпин согласился называть ИИ сверхинтеллектом

    Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился с его предложением отказаться от понятия "искусственный интеллект" в пользу термина "сверхинтеллект".

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью журналу Time.

    "Это не просто ИИ. Я вообще больше не называю это ИИ. Я называю это SI - сверхинтеллектом. Председатель Си согласился. Мы все согласились: сверхинтеллект", - сказал президент США.

    Объясняя свою позицию, Трамп заявил, что определение "искусственный" ассоциируется у него с чем-то ненастоящим.

    "Это не искусственный интеллект, потому что искусственный интеллект - как CNN. Он фейковый", - заявил Трамп.

    Американский лидер также подтвердил намерение изменить название создаваемой им специальной структуры по вопросам искусственного интеллекта. В настоящее время она называется AI Force, однако Трамп собирается переименовать ее в соответствии с используемым им термином SI.

    Говоря о задачах новой структуры, президент США сообщил, что она будет заниматься вопросами развития сверхинтеллекта. В ее состав предполагается включить специалистов, хорошо разбирающихся в этой сфере и способных консультировать главу государства.

    При этом он подчеркнул, что не намерен занимать мягкую позицию в отношении развития отрасли и допускать ее разрушения из-за угроз, которые считает вымышленными.

    В качестве примера Трамп привел предупреждения о последствиях глобального потепления. По его словам, американцам говорили, что страна может "сгореть из-за глобального потепления", однако затем это понятие было заменено термином "изменение климата".

    "Вся страна построена на фальшивых вещах, потому что у этих людей синдром помешательства на Трампе", - заявил он.

    Tramp: Si Cinpin süni intellekti "superintellekt" adlandırmağa razılaşıb
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