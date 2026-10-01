Пять горняков остаются под завалами после обрушения шахты в Турции

В турецкой провинции Маниса после обрушения в шахте спасены двое из семи оказавшихся под завалами рабочих. Поиски еще пяти горняков продолжаются.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, обрушение произошло на шахте, действующей в районе Сома.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.