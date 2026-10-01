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    Пять горняков остаются под завалами после обрушения шахты в Турции

    Происшествия
    • 01 октября, 2026
    • 16:40
    Пять горняков остаются под завалами после обрушения шахты в Турции

    В турецкой провинции Маниса после обрушения в шахте спасены двое из семи оказавшихся под завалами рабочих. Поиски еще пяти горняков продолжаются.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, обрушение произошло на шахте, действующей в районе Сома.

    На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

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