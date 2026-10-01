Пять горняков остаются под завалами после обрушения шахты в Турции
Происшествия
- 01 октября, 2026
- 16:40
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В турецкой провинции Маниса после обрушения в шахте спасены двое из семи оказавшихся под завалами рабочих. Поиски еще пяти горняков продолжаются.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, обрушение произошло на шахте, действующей в районе Сома.
На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.
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