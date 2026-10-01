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    В Баку ожидаются ливни, температура снизится на 5-8 градусов - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    • 01 октября, 2026
    • 16:20
    В Баку ожидаются ливни, температура снизится на 5-8 градусов - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 2 октября ожидаются интенсивные ливни, грозы и местами сильные осадки. Нестабильная дождливая погода сохранится до утра 4 октября.

    Как сообщает Report, об этом говорится в предупреждении Национальной гидрометеорологической службы.

    Температура воздуха постепенно снизится на 5-8 градусов и 3 октября ночью составит 14-16, днем – 16-18 градусов.

    В районах Азербайджана с 2 по 5 октября ожидается неустойчивая дождливая погода. В ряде районов осадки будут носить интенсивный ливневый характер, ожидаются грозы, град, а в горных районах - снег. 2 октября вечером и 3 октября местами осадки усилятся.

    В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, а в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона и Нахчыванской АР возможны кратковременные паводки и сели.

    В районах страны температура воздуха постепенно снизится на 5-10 градусов.

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