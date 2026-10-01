Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Полуторогодовалый ребенок выпал из окна 23-го этажа в Москве

    В регионе
    • 01 октября, 2026
    • 16:16
    Полуторогодовалый ребенок выпал из окна 23-го этажа в Москве

    Полуторогодовалый ребенок выпал из окна 23-го этажа в юго-западной части Москвы и погиб.

    Как передает Report, об этом cообщает РЕН ТВ.

    Он упал на козырек подъезда на Новочеремушкинской улице.

    Обстоятельства уточняются.

    Несчастный случай Москва (Россия)
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    17:27

    Казахстан подтвердил приверженность сотрудничеству в рамках ТюркПА

    Внешняя политика
    17:24

    В крупном ДТП в КНР погибли шесть человек, четверо ранены

    Другие страны
    17:24

    В Азербайджане создана новая компания с участием SOCAR

    Энергетика
    17:22
    Фото

    В Гяндже число отравившихся школьников достигло 7 - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    17:14

    ANAMA: В сентябре от мин очищено более 6 тыс. га освобожденных территорий

    Внутренняя политика
    17:08

    На маршруте Баку–Тбилиси–Баку будут выполняться 4 рейса ежедневно

    Инфраструктура
    17:04

    Дорожная полиция предупредила об опасности на дорогах из-за ухудшения погоды

    Происшествия
    17:01

    Финляндия выделит кредит в размере 50 млн евро на восстановление Украины

    Другие страны
    16:52

    Нигяр Рамазанова: Действия CSI негативно влияют на мирный процесс между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    Лента новостей