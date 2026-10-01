Полуторогодовалый ребенок выпал из окна 23-го этажа в Москве
В регионе
- 01 октября, 2026
- 16:16
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Полуторогодовалый ребенок выпал из окна 23-го этажа в юго-западной части Москвы и погиб.
Как передает Report, об этом cообщает РЕН ТВ.
Он упал на козырек подъезда на Новочеремушкинской улице.
Обстоятельства уточняются.
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