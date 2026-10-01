Полуторогодовалый ребенок выпал из окна 23-го этажа в Москве

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Полуторогодовалый ребенок выпал из окна 23-го этажа в юго-западной части Москвы и погиб.

Как передает Report, об этом cообщает РЕН ТВ.

Он упал на козырек подъезда на Новочеремушкинской улице.

Обстоятельства уточняются.