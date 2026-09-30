Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Axios: Посредничество Катара не привело к прорыву в переговорах США и Ирана

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 12:31
    Axios: Посредничество Катара не привело к прорыву в переговорах США и Ирана

    Попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном не принесли существенных результатов.

    Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров.

    По данным издания, ни Вашингтон, ни Тегеран не готовы идти на уступки.

    "Переговоры зашли в тупик. Иранцы требуют того, на что США не могут пойти, а американская сторона считает, что одерживает верх, и поэтому не видит необходимости в компромиссе", - говорится в сообщении.

    Переговоры между США и Ираном Эскалация на Ближнем Востоке Катар Соединенные Штаты Америки (США) Исламская Республика Иран
    "Axios": ABŞ-İran danışıqlarında irəliləyiş əldə olunmayıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    14:46

    Евробарометр выявил разрыв между знанием и соблюдением правил кибербезопасности в ЕС

    Другие страны
    14:41

    Сhannel-12: Еще один самолет рейса Дубай-Тель-Авив получил команду развернуться

    Другие страны
    14:41

    Служба финансового мониторинга будет получать информацию о денежных переводах свыше 20 тысяч манатов в год

    Финансы
    14:17
    Фото

    Агакерим Самедзаде избран новым президентом Федерации альпинизма Азербайджана

    Индивидуальные
    14:14

    Ethiopian Airlines подпишет соглашение с Boeing о приобретении грузовых самолетов

    Другие страны
    14:12

    Начальник Генштаба Израиля отменил визит в США из-за ситуации с безопасностью

    Другие страны
    13:59

    Азербайджан и Китай создают Совместный инвестиционный фонд на $1 млрд

    Финансы
    13:57
    Фото

    В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники "Возвращение в Карабах"

    АПК
    13:48

    Во Франции десятки студентов получили ранения во время протестов

    Другие страны
    Лента новостей