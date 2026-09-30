Axios: Посредничество Катара не привело к прорыву в переговорах США и Ирана

Попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном не принесли существенных результатов.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров.

По данным издания, ни Вашингтон, ни Тегеран не готовы идти на уступки.

"Переговоры зашли в тупик. Иранцы требуют того, на что США не могут пойти, а американская сторона считает, что одерживает верх, и поэтому не видит необходимости в компромиссе", - говорится в сообщении.