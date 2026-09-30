"Axios": ABŞ-İran danışıqlarında irəliləyiş əldə olunmayıb
Digər ölkələr
- 30 sentyabr, 2026
- 12:38
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Qətərli vasitəçilərin ABŞ və İran arasındakı münasibətlərdə diplomatik irəliləyişə nail olmaq cəhdləri əhəmiyyətli nəticələr verməyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" danışıqların gedişi ilə tanış olan üç mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
Nəşrin məlumatına görə, nə Vaşinqton, nə də Tehran güzəştə getməyə hazır deyil.
"Danışıqlar dalana dirənib. İranlılar ABŞ-nin qəbul edə bilməyəcəyi şərtləri irəli sürürlər, ABŞ tərəfi isə üstünlüyün onda olduğunu hesab edir və buna görə də kompromisə ehtiyac görmür", - məlumatda deyilir.
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