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    "Axios": ABŞ-İran danışıqlarında irəliləyiş əldə olunmayıb

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2026
    • 12:38
    Axios: ABŞ-İran danışıqlarında irəliləyiş əldə olunmayıb

    Qətərli vasitəçilərin ABŞ və İran arasındakı münasibətlərdə diplomatik irəliləyişə nail olmaq cəhdləri əhəmiyyətli nəticələr verməyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" danışıqların gedişi ilə tanış olan üç mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Nəşrin məlumatına görə, nə Vaşinqton, nə də Tehran güzəştə getməyə hazır deyil.

    "Danışıqlar dalana dirənib. İranlılar ABŞ-nin qəbul edə bilməyəcəyi şərtləri irəli sürürlər, ABŞ tərəfi isə üstünlüyün onda olduğunu hesab edir və buna görə də kompromisə ehtiyac görmür", - məlumatda deyilir.

    ABŞ-İran gərginliyi Qətər
    Axios: Посредничество Катара не привело к прорыву в переговорах США и Ирана
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