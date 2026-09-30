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    Bərdədə 26 yaşlı gəncin qətlində şübhəli bilinən şəxs tutulub

    Hadisə
    • 30 sentyabr, 2026
    • 13:07
    Bərdədə 26 yaşlı gəncin qətlində şübhəli bilinən şəxs tutulub

    Bərdədə 26 yaşlı gəncin qətlində şübhəli bilinən şəxs tutulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, sentyabrın 30-da Bərdə rayonu Mollaəhməd kəndi ərazisində 2000-ci il təvəllüdlü Elnur Rüstəmovun üzərində kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlər olan meyitinin aşkar edilməsi faktı ilə bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.

    İlkin araşdırmalarla cinayətin Cavad Hüseynov tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edildiyindən o, prokurorluq tərəfindən iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.

    İbtidai istintaq davam edir.

    Сinayət hadisəsi Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Bərdə
    В Барде задержан подозреваемый в убийстве 26-летнего мужчины
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